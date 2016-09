'Het lijkt wel oorlog in Spijkenisse, ik sta nog te trillen'

De situatie is zo geëscaleerd, vindt burgemeester Mirjam Salet van de gemeente Nissewaard, dat ze aan een samenscholingsverbod werkt voor het gebied. Sommige bewoners zeggen dat ze er blij mee zijn. ,,We hopen dat we hier nu iets meer rust krijgen.''



Alleen het nieuws dat er een samenscholingsverbod komt, heeft al geleid tot minder hangjongeren, stellen ze. ,,Het is nu heel rustig'', zegt ondernemer Michel Klein.



Een 17-jarige jongen baalt van de maatregel. Volgens hem doen de jongeren op het plein geen vlieg kwaad. ,,Waarom zouden we? Wij eten hier ook. Dan hebben we alleen onszelf ermee. Waar ik nu naartoe moet? Ik weet het niet. Maar als ik hier met twee vrienden sta, krijg ik een boete van 100 euro. Dat verdien je niet zo snel terug.''



Wie de daders zijn, weet hij niet. Ook ondernemers en omwonenden zeggen niets te hebben gezien. Vermoedens zijn er wel. De een denkt dat het een gerichte actie is tegen de Chinese eigenaar van de snackbar, anderen houden het op een actie van verveelde kinderen.



De wat oudere hangjongeren, vooral Antillianen, hebben het in elk geval niet gedaan, zegt iedereen. ,,Die zijn heel aardig'', vertelt een medewerkster van een van de winkels. ,,Als ik 's avonds afsluit, voel ik me veilig. Zij houden de boel in de gaten.''