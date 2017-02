Hockeyclubs staan stil bij omgekomen Marieke (10)

Het meisje uit Vierpolders werd zondag in haar dorp, samen met haar vader, aangereden door een 74-jarige automobilist. Ze werd bewusteloos naar het Erasmus MC gebracht, waar ze een dag later overleed. Haar vader ligt nog altijd in coma.



Hij is jeugdtrainer bij de Hellevoetse hockeyvereniging. De twee waren zondagmiddag met een kruiwagen op weg naar een weitje om pony's te voeren.



Rouwbanden

De hockeyclub heeft besloten de wedstrijd van Mariekes D4-team vandaag niet door te laten gaan. Het duel van de ploeg waar haar zus in speelt, de MC4 waarvan de vader trainer is, gaat wel door. De meiden en de familie zeiden dat te willen. Sommige ploegen van Voorne spelen met gekleurde rouwbanden om, omdat Marieke van mooie kleuren hield.