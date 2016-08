Spijkenisse negeert alweer z'n grootste ambassadeur

Hoeveel betekenis heeft Afrojack voor Spijkenisse?

De superster is de grootste ambassadeur die je je als stad kunt wensen. In een Remia-tv-commercial, in een TMF-documentaire, in interviews, altijd laat de wereldberoemde dj zich enthousiast uit over de stad waar hij is opgegroeid en naar De Ring van Putten ging.



Waarom komt het na het feest van 2012 toch niet tot een nieuw optreden in Spijkenisse?

De gemeente Nissewaard zegt op korte termijn geen geschikte plek te hebben waar voldoende parkeergelegenheid is en die goed kan worden beveiligd. Er worden namelijk duizenden mensen verwacht en dat moet handhaafbaar zijn, zegt wethouder Kees Dijkman. Er is recent wél een goede plek gevonden. Daar mag Afrojack, zoals het er nu naar uitziet, in 2017 draaien.



Had de gemeente tijdgebrek?

Nee, Afrojack zei al tijdens zijn verrassingsbezoek aan de dj-avond op het SpijkenisseFestival, een jaar terug, dat hij daar dit jaar ook zou staan. De gemeente vond het krappe marktplein veel te klein voor de vele duizenden mensen die Afrojack willen zien. In een jaar tijd lukte het echter niet een alternatieve plek voor een optreden van de superster te vinden.



Wat vindt Afrojack ervan?

Hij houdt zich koest, maar baalt. Bijna wanhopig stuurde hij vorige week een tweet de wereld in: 'Spijkenisse, iemand een idee hoe we nog wat leuks kunnen opzetten voordat de zomer voorbij is?'



Wil Afrojack nog komen, als de gemeente zo weinig enthousiasme toont?

Ja, maar zijn geduld raakt wel een keer op, als zijn wensen telkens worden genegeerd. Tegen intimi zei hij dat zelf wel de kosten voor het podium en de apparatuur wil betalen, als hij maar snel een feestje kan geven voor zijn vele vrienden in 'zijn' stad. Hij twitterde dat hij vrijdagavond tijdens de dj-avond niet eens even bij zijn vriend Vato Gonzalez op het podium mocht staan. Dat wilde de gemeente niet, uit angst voor chaos. Nissewaard houdt de wereldster klein. De grote vraag is dan ook: hoe lang heeft Afrojack nog geduld met zijn stad?