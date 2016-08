'Hulpje' Yanno Luijendijk (17) is opeens directeur

Hij begon twee jaar geleden als 'hulpje' en neemt volgende week de computerzaak, inclusief twee personeelsleden, over van zijn baas. ,,Het enige lastige is dat ik er steeds naartoe moet fietsen.''



Hij zit nog op het mbo in Spijkenisse om ict-netwerkbeheerderte worden. Maar het weerhield Yanno er niet van in te gaan op het verzoek van zijn baas DennisWeber(32) om de 'tent' overte nemen.



,,Het begon eigenlijk uit een geintje. 'Is het niets voorjou?' vroeg hij. Ik dacht eerst: daar ben ik nog wel heel jong voor, maar op een bepaald moment besloot ik: waarom niet? Wat zegt het nou dat ik 17 ben? Dit is gewoon een grote kans. Dit is precies wat ik leuk vind. Eigenlijk ben ik al m'n hele leven met computers bezig.''