Inspectie kan ontuchtige wiskundedocent niet stoppen

De 28-jarige Michel W. kon gewoon aan de slag nadat hij in 2011 op het Comenius College in Capelle aan den IJssel was ontslagen nadat bekend werd dat hij sekspraatjes aanknoopte met een leerlinge. Daarvan deed de school destijds melding bij de inspectie. Ook het VAVO College in Rotterdam ontsloeg hem dit jaar en schakelde de inspectie in nadat de leraar erotische mails stuurde naar een 19-jarige leerlinge. Tevens werd de politie ingelicht.



De Onderwijsinspectie oordeelde na het incident op het Comenius dat het 'niet om een vermoeden van een strafbaar feit ging'. Andere scholen waar de man daarna les gaf, werden niet gewaarschuwd omdat de inspectie dit soort informatie niet mag verspreiden, zegt Van der Vlies. ,,Hem de lesbevoegdheid ontzeggen is niet aan ons''. Dat kan alleen via een gerechtelijke uitspraak worden afgedwongen.



Om dit soort zaken te voorkomen moeten scholen altijd kijken of een docent een verklaring omtrent goed gedrag kan overleggen en referenties opvragen en natrekken, adviseert de woordvoerder.



Twee meldingen

De inspectie heeft regelmatig contact over de docent gehad met de politie en het Openbaar Ministerie. Er zijn volgens Van der Vlies in 2012 en 2013 twee meldingen binnengekomen maar daarbij was geen sprake van een strafbaar feit.



In juli kwam de zaak in een stroomversnelling toen de man werd opgepakt op verdenking van aanranding van een leerlinge. Op zijn laptop en gegevensdragers die de politie bij een inval in zijn woning in beslag nam werden beelden en foto's gevonden van meisjes tussen de 12 en 16 jaar die hij via school kende. Ze namen daarop soms seksuele poses aan. Eén van de meisjes heeft vanwege de seksueel getinte gesprekken van W. ook aangifte tegen hem gedaan.



Hij werd maandag opgepakt en zit voorlopig vast.