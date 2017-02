Inwoners Oude-Tonge ten einde raad door komst drie windparken

Kees Lambert (52) uit het 4.850 inwoners tellende Flakkeese dorp kan zich flink opwinden als hij leest over bewoners die te hoop lopen tegen een paar windmolens. ,,Bleef het bij ons maar bij de vier windmolens die er nu staan'', verzucht hij. ,,Nee, er komen er nog 52 bij. Overal waar je kijkt, zie je straks windmolens. En het ergste is: niemand komt voor ons op.''



Sinds bewoners van Oude-Tonge op een informatieavond duidelijk is gemaakt wat hen boven het hoofd hangt, is Lambert in verzet gekomen, 'want het voelt niet eerlijk'. De bewoners hoorden pas kort geleden dat er op het schiereiland de Krammer - ten zuiden van het dorp - 34 turbines komen. De provincie Zeeland verleende daar een vergunning voor. De bouw is zelfs al begonnen, weet de eveneens actievoerende bewoner Ies Hartog (68). ,,Ze worden zo hoog als de Eiffeltoren en krijgen van die rode lichtjes. 's Avonds als de wieken draaien, knipperen ze alsof het kerst is.''



Naast dit park komen er nóg twee windparken bij Oude-Tonge. Eén van negen turbines, naast de al bestaande vier, ten westen van het dorp. En eveneens negen windmolens in het zuid-oosten. Voor deze plekken is gekozen, omdat andere dorpen met succes verzet aantekenden tegen locaties in hun omgeving. De gemeente Goeree-Overflakkee wil de turbines per se neerzetten, want ze wil het groenste eiland van Europa worden. Met de provincie is afgesproken 225 Megawatt aan windenergie te leveren.



,,Maar de inwoners van Oude-Tonge en ook die van Nieuwe-Tonge worden daar nu de dupe van. We wonen straks in een windindustriedorp'', baalt Lambert. ,,Wie wil hier straks nog wonen? Wat betekent het voor de waarde van je huis? En willen mensen hier nog recreëren? Vanuit ons recreatiegebied maar ook dat van Nieuwe-Tonge kijk je straks tegen al die windmolens aan. Deze ontwikkeling is voor beide dorpen heel slecht.''