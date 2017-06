‘Italiaanse toestanden’ bij afvalinzameling Spijkenisse

Spijkenissers moeten hun papier, plastic en gft-afval voortaan thuis in drie verschillende bakken stoppen. Met het restafval moeten ze naar een ondergrondse verzamelcontainer die ze met een sleutel kunnen openen. Bewoner Marc van der Kooij ontdekte gisteren tijdens een inventarisatie tot zijn schrik dat daar nog zo veel mis mee is.



Het dieptepunt vindt hij dat de bewoners van het Doddegras dinsdag hun grijze kliko voor huisvuil moesten inleveren, maar dat de verzamelcontainer voor dat vuil nog niet was ingegraven. De reden: de gemeente ontdekte dat er in de grond een leiding in de weg zit. Ook elders in de stad ontdekte Van der Kooij dat de verzamelbakken er nog niet zijn, terwijl bewoners hun kliko al wel hebben ingeleverd. ,,Zat mijn schoonmoeder met dat mooie weer met die zakken huisvuil opgescheept. Dat is stijlloos.’’ Gisteren werd in de straat van de vrouw snel een noodbak neergezet.