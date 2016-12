Jachthaven Brielle moet aantrekkelijker worden

Als het aan wethouder André Schoon ligt, komen daar ook pontons en extra terrasjes, zodat het een stuk levendiger wordt. De gemeente is op dit moment druk bezig met plannen voor het ontwikkelen van de historische binnenstad. De haven, die plaats biedt aan 250 vaste ligplaatsen en 50 plaatsen voor passanten, is daar een belangrijk onderdeel van. Het oppimpen van de haven kan voor meer bezoekers aan Brielle zorgen, is de verwachting. ,,Je ziet in meer steden dat de haven een belangrijk deel uitmaakt van het op de kaart zetten van je stad. Het oogt leuker'', zegt Schoon. De gemeente neemt het beheer van de jachthaven vanaf 1 januari over van Aat Moerman, een particuliere ondernemer die de haven al 20 jaar exploiteert. Omdat Brielle weinig ervaring heeft met het exploiteren van een jachthaven, gaat buurgemeente Hellevoetsluis daar het eerste jaar bij helpen.

De Hellevoetse havenmeester, die op vaste tijden in Brielle zal zijn, komt in het huidige havenkantoor aan de Maarland Zuidzijde. De gemeente huurt dat pand voor een jaar van Moerman met de optie voor nog een jaar. Voor de gebruikers verandert er dan ook niet zo heel veel, benadrukt Schoon. Die kunnen, net als nu, terecht in het havenkantoor om te douchen of hun was te draaien. De tarieven voor de ligplaatsen gaan in 2017 ook niet omhoog of omlaag, aldus de bestuurder. Alle gebruikers krijgen deze week een brief waarin staat wat er gaat gebeuren. Ook krijgen ze een nieuwe huurovereenkomst aangeboden van de gemeente.

Wat wel verandert in Brielle volgend jaar, is dat bootjes of schepen die in slechte staat verkeren, niet meer welkom zijn in de jachthaven. ,,Wil je een aantrekkelijkere haven hebben, dan moet je daar geen half gezonken schepen hebben liggen'', legt Schoon uit. ,,Daar gaan we wat strenger naar kijken.'' Om hoeveel boten het gaat, kan de wethouder nog niet zeggen, maar 'het zijn er geen tientallen'.



Net als andere havens in Nederland kampt ook Brielle met steeds meer leegstand. Het aantal bootjes op het Brielse meer, is de laatste jaren flink afgenomen.



Door het centrum levendiger te maken, wordt het aantrekkelijker voor booteigenaren om weer in de historische vesting te liggen, hoopt Schoon.