Kerken kopen show ‘duivelse’ rapper Jebroer af

De kerken op de kop van het Zuid-Hollandse eiland Goeree hebben het omstreden optreden van rapper Jebroer in Ouddorp weten te voorkomen door in de buidel te tasten. Ze zijn met Rob Vereijken, eigenaar van discotheek De Kreek, overeengekomen dat ze de helft van de 5.000 euro van de gage voor de rapper voor hun rekening nemen. Die moet Vereijken betalen voor het afzeggen van de artiest.

De dominees van de elf kerken wilden koste wat kost verhinderen dat hij woensdagnacht de nummers Kind van de duivel en Engeltje zou zingen. Predikant Dirk Zoet van de hersteld hervormde gemeente Ouddorp kwam namens de elf kerken met Vereijken de gedeeltelijke schadeloosstelling overeen. Hij heeft zijn collega’s op Goeree-Overflakkee gevraagd ook een deel van de 2.500 euro te betalen.



Zoet wilde gisteren als woordvoerder van de kerken niet reageren ‘omdat het dossier-Jebroer gesloten is’. In een vertrouwelijke mail aan zijn collega’s schrijft hij dat ‘we er in gezamenlijkheid zijn uitgekomen en geen details vermelden’. ,,Dus niets vermelden over een financiële handreiking’’, drukt hij hen op het hart.

Brief

De dominees drongen er eerder in een brief aan de disco-eigenaar op aan het optreden van Jebroer te cancellen. Ze noemen zijn teksten en clips ‘godslasterlijk en verwerpelijk’ en vinden zijn boodschap over drugs en alcohol slecht voor de jeugd. Vereijken boog vorige week voor de druk omdat het annuleren van de show ‘voor de plaatselijke gemeenschap de beste oplossing was’. Dat hij zelf ook 2.500 euro schadevergoeding moet betalen, neemt de discobaas op de koop toe.

Manager Babek Arjang-Far van rapper Jebroer noemt het ‘ bizar’ dat de kerken hebben meebetaald aan het cancellen van het optreden. ,,Ze begrijpen er niks van. Want ze zeggen er niets van dat Mr. Polska als vervanger Jebroer werd geboekt. Die doet met het nummer Gustav pas echt aan heiligschennis. Duivelskinderen in een kerk en een vrouw die kotst in een doodskist, dat is pas echt gruwelijk.’’

Jebroer is na de zomer overigens wel te zien in Mijnsheerenland. Hij is zaterdagavond 9 september de hoofdact op dancefestival Sunglow.