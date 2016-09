'Kinderlokker Danny D. ging berekenend te werk'

,,Ja, ik ging helaas te ver", zei de 42-jarige verdachte zelf. Via de chat legde hij contact met jonge meisjes, waarbij hij zich voordeed als veertienjarige jongen. ,,Als ik had gezegd dat ik 41 jaar ben, wil natuurlijk niemand met mij chatten." Hij was verliefd op de meisjes met wie hij contact legde, en zij op hem.



De zaak van de destijds dertienjarige Lisa was breed in het nieuws. Ze verdween vorig jaar zomer van een bungalowpark in het Gelderse Nieuw-Milligen, waar ze met familieleden verbleef.



Ze had toen al tijden contact met D. en ze hadden elkaar toen al meerdere keren ontmoet. Hij had haar naar zijn huis in Koudekerk aan den Rijn gelokt. Na een aantal dagen vermissing, werd ze daar in een bus aangetroffen.



D. gaf vandaag direct toe dat hij zich aangetrokken voelt tot jonge meisjes en dat hij in zijn contact veel te ver is gegaan. Toch zag hij zichzelf nooit als een pedofiel. ,,Ik dacht dat het alleen voor baby's en hele jonge kinderen gold, nu weet ik dat dat niet zo is."



Voor de zaak zijn meerdere dagen uitgetrokken. Vermoedelijk komt de officier van justitie morgen met de strafeis.



D. werd in 2011 al veroordeeld tot 204 dagen cel in een soortgelijke zaak. De rechtbank achtte toen de kans al groot dat hij opnieuw de fout in zou gaan. De man had nog zes maanden voorwaardelijk open staan en stond onder toezicht van de reclassering toen hij contact legde met meerdere jonge meisjes via de chat. ,,Ik durfde het contact niet aan mijn behandelaar toe te geven. Hij had zoveel tijd en energie in mij gestoken."



Zwembad

De man lokte in 2011 een toen 12-jarig meisje uit Dinteloord mee naar een zwembad in Bergen op Zoom. Hij werd aangehouden toen ze samen in het 'kikkerbadje' zwommen. Een psycholoog noemde hem emotioneel en sociaal niet voldoende ontwikkeld. Hij functioneert op een lager niveau dan leeftijdsgenoten en zoekt dan ook contact met jongere mensen. Ook begrijpt hij niet wat hij fout doet, aldus de deskundigen.



Daarom beschouwde de rechter hem verminderd toerekeningsvatbaar. Voor het onttrekken van het kind aan het ouderlijk gezag werd D. veroordeeld tot 204 dagen celstraf en moest hij zich laten behandelen in een forensisch psychiatrische polikliniek. Ook moest hij zich regelmatig melden bij de reclassering.



Camping

Toch wist hij vorig jaar zomer Lisa weg te lokken van camping Rabbit Hill in Nieuw-Milligen, waar ze op vakantie was met haar ouders. Terwijl heel Nederland na een wanhoopskreet van haar vader zocht naar het meisje, misbruikte D. haar in zijn woning.



Na vijf dagen ontsnapte ze en werd ze teruggevonden in een lijnbus. D. werd kort daarna gearresteerd.