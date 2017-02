'Knuffelvarkentjes' missen aandacht en knuffels

Niet omdat ze niet schattig zijn, maar omdat de kinderboerderij vanwege de vogelgriep elders in het land al sinds november uit voorzorg gesloten is voor het publiek. De Kune kune varkentjes, die volgens beheerder Marcel Wageveld een 'heel hoog knuffelgehalte' hebben, hebben tot nu toe alleen verzorgers gezien.



,,Normaal mogen er telkens twee kinderen bij. Dan komen al die biggetjes bij je, gaan ze aan je snuffelen en aan je schoenen knagen. Maar dat kan nu dus niet. Wij knuffelen ze zelf daarom maar extra'', vertelt Wageveld.



Omdat deze bijzondere varkens, oorspronkelijk afkomstig uit Nieuw-Zeeland, wat langer bij hun moeder moeten blijven, zijn ze nog tot begin april op de Hellevoetse kinderboerderij. Daarna worden de biggetjes verkocht aan andere boerderijen.



Relaxte dieren

Voor deze minivarkens is steeds meer belangstelling, merkt Wageveld. ,,Het zijn gewoon heel relaxte dieren.'' De beheerder hoopt dan ook dat zijn kinderboerderij snel weer open kan, zodat bezoekers ze toch nog even kunnen bewonderen. Maar zolang er elders in Nederland nog vogelgriep heerst, kan dat dus niet. Het kan alleen als aan hele strenge voorwaarden wordt voldaan en dieren worden opgehokt en afgeschermd.



Maar dan blijft er volgens Wageveld slechts een zeer klein terrein over waar mensen terechtkunnen. ,,Daar heb je als bezoeker niets aan. Het is gewoon spijtig, maar uit voorzorg blijven we dicht. We spelen gewoon op veilig.''



Het is ook niet de laatste geboorte van biggetjes op De Kerkstee. In de zomervakantie worden er weer kleine varkentjes verwacht op de kinderboerderij. Deze keer van de andere zeug op De Kerkstee.