Laurens (17) krijgt Gouden Pleister voor reanimatie vrouw

Deze onderscheiding kreeg hij omdat hij eind maart een vrouw reanimeerde op het station in Eindhoven. Hij had vlak ervoor geleerd hoe je hartmassage moet toepassen.

Na zijn levensreddende actie is EHBO-les nu verplicht op zijn school, het Maerlant in Brielle. Laurens is nuchter over zijn heldendaad en staat niet graag in de schijnwerpers. ,,Het gaat mij erom dat mensen weten wat ze moeten doen. Het is erg als je dat niet weet als iemand een hartaanval krijgt.''