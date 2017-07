Ludiek protest tegen ‘slechte’ spoedzorg

Namens de eilandbewoners bood hij de Veiligheidsregio een brandbrief aan, waarin hij de verantwoordelijken oproept maatregelen te nemen. ,,Het zal u, mij of wie dan ook maar gebeuren dat een familielid, goede vriend of kennis het niet overleeft, wanneer ze wederom te laat arriveren bij een acute noodoproep. Te laat is te laat en meestal dodelijk.’’



Dit weekeinde zou de ambulance ook al te laat zijn gekomen bij een incident in Zuidland. Volgens Heijdacker omdat die uit Rotterdam moest komen. Maar de Veiligheidsregio zegt dat dit kwam omdat niet helemaal duidelijk was waar het slachtoffer verbleef in het vakantiepark.