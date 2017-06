Man aangehouden na bedreiging met vuurwapen in Zuidland

Aanleiding om de man te arresteren was een melding van een bedreiging. Iemand had de politie verteld te zijn bedreigd met een vuurwapen. Kort nadat het arrestatieteam zich bij de woning had voorbereid om een inval te doen, kwam de gezochte man toevallig naar buiten lopen en kon hij voor de deur worden ingerekend.



De verdachte speelt een rol in een lopend onderzoek dat door de politie in Noord-Holland wordt uitgevoerd. Nadat hij naar een bureau was overgebracht werden zijn woning en auto uitvoerig doorzocht. Of het gezochte vuurwapen is aangetroffen, wordt in het belang van het onderzoek niet door de politie gemeld. Wel is aangegeven dat in de auto van de man een mes en een kleine hoeveelheid drugs is gevonden.