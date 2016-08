Man doet na 12 jaar aangifte van misbruik door stiefvader en ooms

De zaak bleef twaalf jaar in de doofpot tot de man twee jaar terug de moed vond om aangifte te doen. ,,Dat was de moeilijkste beslissing van mijn leven. Ik kan er bijna niet over praten. Maar het kán niet dat ze geen straf krijgen voor wat ze mij hebben aangedaan'', zei hij gisteren snikkend.



De man heeft het nog heel zwaar met wat hem tussen zijn achtste en zestiende jaar is overkomen. Naar eigen zeggen krijgt hij wel 'goede professionele hulp'. ,,Het gaat op dit moment goed met me, zolang ik geen mensen uit die periode tegenkom'', vertelt hij tussen het snikken door.



De moeder van de man, bij wie hij nog steeds in huis woont, zegt nooit iets te hebben gemerkt van het misbruik. Dat speelde zich deels thuis af op momenten dat zij weg was. De Hellevoeter werd volgens het Openbaar Ministerie ook misbruikt op een vakantieadres in Rockanje en in een woning in Rijswijk.



Vrijheid

Als hoofdverdachte ziet justitie de vroegere stiefvader van 57 jaar uit Hellevoetsluis. Hij en zijn broers van 59 uit Leidschendam en 53 uit Voorburg dwongen de jongen hen te bevredigen en deden dat ook bij hem, zo staat in de aanklacht van het Openbaar Ministerie. De drie hebben korte tijd vastgezeten en mogen de rechtszaak in vrijheid afwachten.



De moeder van het slachtoffer zegt dat het leven van haar zoon 'volledig is vernield'. ,,Hij komt wel eens een leuk meisje tegen, maar hij durft nooit iets met haar aan te gaan.''



Ze zegt het zwaar te vinden om haar ex soms nog tegen te komen, met in haar achterhoofd wat hij haar kind heeft aangedaan. ,,Echt, ik heb nooit wat aan m'n zoon gemerkt. Toen hij het me in 2014 vertelde, stond mijn hele leven op z'n kop. Achteraf kun je dan dingen wel plaatsen, maar op het moment zelf wist ik niet wat voor verschrikkelijks er gaande was. Ja, m'n ex was dol op kinderen, maar daar zocht ik niets achter.''



Advocaat Mark Boekhoud van de 57-jarige hoofdverdachte spreekt van 'een doorsnee-misbruikzaak'. In een rapport concludeert een deskundige dat aan de betrouwbaarheid van een aantal verklaringen van het slachtoffer valt te twijfelen, zegt Boekhoud. ,,In een aantal gevallen is de vraag of hij het heeft meegemaakt of verzonnen heeft. Dat wordt niet duidelijk'', aldus de advocaat.



De rechtszaak tegen de drie verdachten is op donderdag 8 december, zo is gisteren bepaald.