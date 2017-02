Man vervoert levende bruinvis in zijn auto

Samen met collega Ard Quack zette hij de bruinvis in een bak met water in zijn wagen. Ook deed hij een natte doek over het lichaam om het koel te houden. Daarna werd het dier naar het parkeerterrein bij het Badhotel in Rockanje gebracht. In de loop van de middag wordt de bruinvis hier overgedragen aan personeel van SOS Dolfijn. Dat is momenteel onderweg en zal het dier in haar opvangcentrum verzorgen.