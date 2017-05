Man ziet mini-tornado bij Tinte

Van Dommelen was net z’n boterhammetje aan het opeten, toen het gebeurde. ,,We zijn hier aan het werk op de Konneweg in Tinte en waren even tussendoor aan het lunchen. Ik wist niet hoe snel ik m’n camera moest pakken. Zo’n stofhoos heb ik nog nooit meegemaakt.’’



Hij zette het filmpje online en kreeg van alle kanten reacties. ,,Zelfs uit Australië. Daar gebeurt het regelmatig, meldde iemand.’’ Bij zijn bedrijf Elektravon in Naaldwijk is het hét gesprek van de dag. ,,Iedereen belt erover. Ton heeft duidelijk iets bijzonders gezien’’, meldt een secretaresse.