Meer last van hondendrollen na verwijderen verbodsborden

,,Mensen weigeren het op te ruimen. Zelfs bij netjes vragen'', klaagt een inwoner van de wijk Den Bonsen Hoek. Volgens hem spelen kinderen in een speeltuintje daar nu in de poep. De ellende zou zijn begonnen toen de gemeente een verbodsbord verwijderde bij het speeltuintje.



De gemeente Hellevoetsluis wijst erop dat het sowieso verboden is voor honden om op speel- en sportplekken te komen. De borden zijn verwijderd omdat die verwarrend zouden kunnen werken, aldus een gemeentewoordvoerder. Hondenbezitters zouden misschien kunnen denken dat de hond daar wel mag lopen, maar alleen niet mag poepen.



En dus worden alle borden die kapot zijn of scheef staan, verwijderd en niet vervangen, legt de woordvoerder uit.



Dat mensen nu op die plekken vaker hun hond laten poepen, is volgens haar niet de bedoeling. ,,Er staan ook geen borden in de Vesting, maar daar mag je ook niet poepen op straat.''



Verplicht

Het opruimen van hondenpoep is, behalve op een aantal losloopgebieden en uitlaatroutes, in heel de gemeente verplicht. Hellevoetsluis benadrukt ook dat het verbod voor honden om los te lopen bij speel- en sportplekken al heel lang geldt.



Toch gaat het in de praktijk nog geregeld mis, constateert ook de gemeente. Om die reden wil Hellevoetsluis het komend jaar meer voorlichting gaan geven aan hondeneigenaren. Bewoners krijgen volgende week een enquête in de bus, zodat duidelijk wordt hoe groot het probleem is en wat burgers denken dat de oplossing is.Verder start er binnenkort een proef in Den Bonsen Hoek met gratis hondenpoepzakjes bij dispensers en uitdeelplekken.



En al die drollen die er nu liggen? ,,Als mensen hier melding van doen, wordt er wat aan gedaan'', belooft de gemeentewoordvoerder. ,,Dan wordt er extra opgeruimd.''



Gelijk gebleven

Hondenpoep is nog steeds één van grootste ergernissen van bewoners in Hellevoetsluis, blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor die om de twee jaar wordt gehouden.



Volgens de gemeente is de overlast de laatste jaren gelijk gebleven. In de stad wordt onder meer bij basisscholen veel overlast ervaren. Jaarlijks komen er zo'n 90 meldingen binnen bij het Meldpunt Openbare Ruimte van Hellevoetsluis.