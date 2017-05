Mini-tsunami Rockanje gesprek van de dag

Hoewel de grootste schade intussen is opgeruimd, is de mini-tsunami het gesprek van de dag. ,,Mensen kunnen zich niet voorstellen dat zoiets hier mogelijk is. Het strand doet immers aan als een rustig baaitje’’, vertelt Ton Melsen van Salsa Beachclub op de Tweede Slag die ook flink gedupeerd is. ,,Ons beddenterras is door het water weggeslagen. Veel bedden zijn beschadigd. En dan te bedenken dat we juist zo’n prachtig Hemelvaartsweekend achter de rug hadden. Het is wrang dat we na zo’n superweekend gelijk het deksel op de neus krijgen.’’