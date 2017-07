Motorclub brengt bloemetje bij mishandelde Elisabeth (84)

De aanwezigen zijn ook deze middag nog steeds geschokt door wat de vrouw onlangs overkwam. Ze bleek ernstig mishandeld te zijn door een medebewoner, waarbij ze schedelletsel opliep en haar voet brak. Zowel de Inspectie voor de Gezondheidszorg als de politie heeft de zaak in onderzoek.



Elisabeth is nog niet de oude en haar man zorgt daarom extra goed voor haar. ,,Ze heeft in haar hele leven nog nooit iemand kwaad gedaan, en dan overkomt haar dit. Ze is er wel door achteruit gegaan'', vertelt hij aangeslagen. Het echtpaar is al ruim 60 jaar bij elkaar. ,,Ik woon zelf nog zelfstandig, maar ik ga elke dag bij haar op bezoek. Dan geef ik haar eten, lekkere bouillon of stukjes jonge kaas.’’



De locatieverantwoordelijke, Dineke de Boer, noemt de actie van de club ,,fantastisch’’. Brand vindt het bezoek ‘hartstikke lief!’