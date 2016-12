Na maanden gedoe kunnen de melkbussen knallen

Tientallen mensen kwamen af op het gebulder in de duinen. Na alle protesten is de organisatie nu in haar element. ,,Machtig mooi!'', roept André Klok uit Rockanje als hij de voetballen na ontsteking van de melkbussen hoog in de lucht ziet vliegen.



De vlag ging vorige week uit in Westvoorne. Na maanden van onzekerheid kregen de organisatoren van het traditionele carbidschieten eindelijk het verlossende bericht: het schieten met melkbussen op oudejaarsdag in Rockanje mocht gewoon doorgaan. De rechter veegde de bezwaren van protesterende bewoners van tafel.



Kort geding

Tijdens het kort geding dat de Vereniging Verontruste Bewoners Voorne aanspande tegen de gemeente werd duidelijk dat de organisatoren geen ontheffing hadden gekregen voor de Flora- en Faunawet, een belangrijke voorwaarde voor de vergunning van de gemeente. Monteban was dan ook bijzonder blij toen hij gistermorgen bericht kreeg van de griffier van de Rotterdamse rechtbank dat het verzoek van de tegenstanders om de vergunning te schorsen niet werd gehonoreerd. Ook op sociale media regende het meteen blije reacties.



Toch duurde het nog eventjes voordat hij echt durfde te juichen, bekent Monteban. ,,Je bent toch een beetje voorzichtig. Ik had zoiets van: eerst zien en dan geloven.'' Pas toen de officiële bevestiging binnenkwam, kon de voorzitter opgelucht ademhalen.