Nieuwe 24-uurs hulpdienst voor oudere in nood

LiveSave maakt hiervoor gebruik van medewerkers van zo'n honderd beveiligingsbedrijven, verspreid over heel het land. In Nederland hebben op dit moment ruim 300.000 ouderen een vorm van personenalarmering, die verbonden is met een professionele alarmcentrale. Vaak zijn het draagbare pols- of halszenders met alarmknop.



Bij LiveSave, marktleider in Nederland op het gebied van personen­alarmering, merkten ze de afgelopen jaren dat ouderen niet altijd de hulp kregen die ze nodig hadden na een noodoproep. ,,112 is alleen voor medische spoedgevallen en de thuiszorg kan ook niet altijd komen. Familieleden of mantelzorgers zijn soms niet bereikbaar of kunnen niet omdat ze aan het werk zijn'', legt Ruinaard uit. ,,Toen dachten we: wat zou het mooi zijn als we iets kunnen bedenken waardoor er wel altijd iemand naar zo'n oudere gaat om te helpen.''



Vergoeding

Het bedrijf vond zo'n honderd partners, vooral uit de beveiligingsbranche, bereid om tegen een kleine vergoeding te helpen. Hun medewerkers, die allemaal een BHV-certificaat of EHBO-diploma hebben, rijden 80 procent van de tijd rondjes. Zij kunnen dus prima langsrijden bij iemand die hulp nodig heeft. Te denken valt volgens Ruinaard aan een oudere die zich niet lekker voelt, moeite heeft om van de bank af te komen of thuis gevallen is en geen thuiszorg heeft.



De directeur benadrukt dat zijn dienst alleen een medewerker langs stuurt bij simpele hulpvragen. ,,Het is net alsof iemand zijn buurvrouw helpt.'' Zodra de centralist hoort dat een klant echte zorg nodig heeft, wordt er doorgeschakeld naar medische hulpdiensten.



De nieuwe dienst van LiveSafe, een aanvulling op de personenalarmering van het bedrijf, kost 5 euro per maand. Volgens Ruinaard verdient zijn bedrijf er niks op. Het is net kostendekkend. ,,Dit is meer een maatschappelijke oplossing. Voor mij betekent het dat mijn eigen oma, voor wie ik dit ooit bedacht heb, veilig is.''