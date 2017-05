Nissewaard wil Oudenhoorn verkopen

Burgemeester en wethouders van beide gemeenten zijn het eens, de provincie moet nog met de vandaag bekendgemaakte voorwaarde akkoord gaan. De politiek van Nissewaard praat er vanavond in het stadhuis in Spijkenisse over.

De 10,9 miljoen euro is bedoeld om de eerstkomende 7 jaren te overbruggen, zegt burgemeester Salet. Eerder vroeg Nissewaard 25 miljoen van Hellevoetsluis, maar dat vond dat bedrag veel te gortig. Daarop stopten de onderhandelingen. Volgens wethouder Martijn Hamerslag (ONS) van Nissewaard is 10,9 miljoen euro nu voor de eerstkomende 7 jaren voldoende om er bij de grenscorrectie niet op achteruit te gaan. Hij zegt dat de bijdrage die de gemeente van het rijk voor Oudenhoorn krijgt de afgelopen twee jaar fors is verlaagd. ,,Wat voor ons voorop staat is dat de overige 84.000 inwoners niet met hogere lasten worden geconfronteerd door het vertrek van Oudenhoorn.’’