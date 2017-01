Onderzoek naar vallend ijs van windmolens

Automobilisten die vanuit de Europoort bij Rozenburg de Thomassentunnel in rijden, zien de wieken over zich heen zwiepen. Nergens langs de A15 staan windturbines zo dicht op het asfalt dat de rotorbladen boven de weg hangen. Veel dichterbij dan normaal toegestaan. Exploitant Greenchoice heeft voor de bouw met allerlei onderzoeken moeten aantonen dat het verkeer geen last van ze heeft. IJzel was ook onderdeel van het onderzoek, laat Rijkswaterstaat weten. De wegbeheerder neemt het hoog op dat er zaterdag toch bevroren brokken van de wieken af kwamen.



De politie sloeg rond half één alarm. Er vallen stukken dooiend ijs van de windmolens bij de Thomassentunnel, zo luidde de waarschuwing van de agenten aan Rijkswaterstaat. Die spoedde zich naar de plek des onheils. Van de brokken was toen al niets meer te zien. ,,De weginspecteur heeft er nog een tijdje onder gestaan'', vertelt Michel de Vos van Rijkswaterstaat. ,,Er kwamen witte vliesjes van de windmolens. Dat was dusdanig dat het geen gevaar meer opleverde.'' De weg bleef open voor het verkeer.



Om de tafel

Voor Rijkswaterstaat is het incident aanleiding om zo snel mogelijk om de tafel te gaan met Greenchoice. ,,Rijkswaterstaat wil geen herhaling van de situatie van afgelopen zaterdag.'' Volgens Greenchoice is het nog de vraag of echt ijs van de turbines is gekomen. Het bedrijf trekt dat in twijfel, omdat de politie niet heeft aangewezen om welke windmolen het precies gaat.



De turbines zijn uitgeschakeld zodra het ijsdetectiesysteem op de turbines nattigheid voelde, legt Marieke van den Hoek van Greenchoice uit. De rotoren stoppen en de koppen van de windturbines kruien vervolgens naar een veilige hoek.



Maatregelen

Zo is dat zaterdag ook gegaan bij de acht molens langs het Hartelkanaal, zegt de woordvoerster van de energieleverancier. ,,Mocht toch blijken dat onze molens ijs hebben verloren en dit op de weg terecht is gekomen, dan zullen we in overleg met Rijkswaterstaat bekijken of onze veiligheidsmaatregelen aangepast moeten worden.'' Greenchoice is niet ter plekke geweest, zegt Van den Hoek, maar heeft de rotorbladen geïnspecteerd met de camera's die bovenop de gondels van de molens zijn gemonteerd. ,,Daarbij is geen ijs geconstateerd.''



De reactie van Greenchoice wekt wrevel bij de politie. ,,Wij hebben niet voor niets over vallend ijs bericht'', reageert Wessel Stolle van de politie. Rijkswaterstaat gaat hoe dan ook in overleg met Greenchoice, bevestigt Michel de Vos. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de kwestie eveneens in onderzoek.