'Ook 50-plussers actief op stembureau in gemeente Nissewaard'

,,Natuurlijk wel'', reageert een gemeentewoordvoerster. ,,We werken altijd met veel ouderen op het stembureau. Maar een aantal mensen stopt er dit jaar mee. Het is fijn als we nieuwe aanwas krijgen. We zoeken bewust een goede leeftijdmix. Met ook oudere kandidaten!''



Lang hoefde de gemeente, die vaker nieuwe stembureauleden werft, niet te zoeken. De vacature was in een mum van tijd gevuld. ,,In slechts enkele uren tijd meldden ruim honderd mensen zich aan'', aldus de woordvoerster. Zij krijgen een vergoeding van 150 euro en een maaltijdbijdrage van 23 euro. Dat is gebruikelijk. ,,De leden maken een erg lange dag. Ze moeten fysiek fit zijn. We vragen namelijk nogal wat van hen.''