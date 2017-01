Oostvoorne in de ban van 'hit and run'-inbraken

Gedupeerde bewoners kregen van de politie te horen dat rekening wordt gehouden met hit and run-inbraken. De daders zetten hun auto 's avonds laat of 's nachts langs de N218, lopen over de skatebaan en komen op de Brielseweg terecht. Daar slaan ze dan hun slag in één of meer woningen of wagens en vluchten terug naar hun auto. Via de N218 en de A15 verdwijnen ze richting Rotterdam.



Dit is een beproefde methode die vaak gebruikt wordt bij inbraken in plaatsen die dichtbij de snelweg of een vluchtweg liggen. ,,We houden als bewoners sinds de inbraken aan de gang zijn zelf kentekens in de gaten. Als er een auto staat die we niet kennen, wordt het nummerbord genoteerd. Er is ook een bewoner die overdag thuis is en zelfs foto's maakt'', vertelt Jan Weijerse.



Weijerse woont aan de Brielseweg en werd in de nacht van zondag flink gedupeerd. De autokrakers die toen toesloegen, hadden de codes van de beveiliging van zijn bestelbus onderschept. ,,Van de dealer begreep ik dat de daders met een kastje kunnen inscannen in de buurt. Als je thuis komt, kunnen ze de code kopiëren en vervolgens het slot deblokkeren.''