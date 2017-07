Ophef over gunnen van opdrachten aan bedrijven

Het college beweert dat het allemaal volgens de regels ging, maar de raad heeft haar twijfels.

In totaal zijn zes van de twaalf projecten van boven de 100.000 euro onderhands gegund, blijkt uit documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) door twee inwoners zijn opgevraagd. Dit betekent dat andere aannemers bij deze klussen geen kans kregen om met een (goedkoper) bod te komen. Het ging onder meer om werk aan een nieuw Cultuurhuis en straten.

Volgens de eigen regels van de gemeente moeten werken van boven de 50.000 euro worden aanbesteed. Hier mag alleen van worden afgeweken met een uitgebreide motivering. Boven de 150.000 euro moet sowieso worden aanbesteed.

Motivering

Maar volgens de familie Van Woudenberg, die vanwege een conflict met de gemeente de documenten opvroeg, ontbreekt het in alle gevallen aan een goede motivering. Zo wordt bijvoorbeeld een paar keer het argument gebruikt dat het werk snel moest worden uitgevoerd. "Maar het ging om simpele opdrachten, waar helemaal geen haast bij was geboden'', aldus de Hellevoeters.

Wat hun ook opvalt, is dat telkens over een goede prijs-kwaliteitverhouding wordt gesproken. "Dat is vreemd als je nooit hebt rondgevraagd.''

Door andere ondernemers te passeren, geeft de gemeente volgens hen meer geld uit dan nodig is. "Dat is ook ons geld!'' Bovendien lijkt het er volgens de Hellevoeters op dat een paar keer voor dezelfde klus meerdere opdrachten zijn verstrekt om onder de 150.000 euro te blijven. De inkoopregels staan niet toe dat opdrachten worden gesplitst of opgeknipt.

De gemeente Hellevoetsluis bevestigt dat in meerdere gevallen onderhands werd gegund. Dit zou zijn gedaan omdat de werkzaamheden nog in 2016 moesten worden uitgevoerd. In andere gevallen was de klus, bijvoorbeeld in het Cultuurhuis zo specifiek (elektro- en installatietechnisch), dat aan het college is gevraagd om af te wijken van de inkoopprocedure. In alle gevallen zouden wel de regels zijn gevolgd, benadrukt een woordvoerder.

De PvdA en coalitiepartij IBH zijn hier echter niet gerust op. Zij eisen opheldering van het college en willen een debat over het inkoopbeleid. De fracties willen onder meer weten of de gemeente een voorkeur heeft voor bepaalde bedrijven en waarom dat is.

Quote Als je beleid hebt, moet je dat volgen Tim Robbe Het is niet de eerste keer dat er kritiek is op het inkoopbeleid van Hellevoetsluis. Onlangs bleek dat de gemeente onderzoek heeft gedaan naar mogelijke integriteitschendingen door ambtenaren van de havendienst. Uit dat onderzoek bleek dat ambtenaren de geldende inkoopregels niet hadden gevolgd. Dit zou echter niet bewust zijn gedaan, aldus de gemeente.



Advocaat Tim Robbe (foto hieronder ), gespecialiseerd in aanbestedingen, merkt dat gemeenten zich wel vaker niet aan hun eigen inkoopbeleid houden. "Maar als je beleid hebt, moet je dat volgen. Dat is gewoon simpel.'' De jurisprudentie is hier duidelijk over.

Spoed

Wat veel gemeenten volgens hem vergeten is dat ze ook te maken hebben met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. "Je moet heel goed kunnen motiveren waarom je een opdracht niet aanbesteedt.'' Eén motivatie die in ieder geval geen hout snijdt, aldus Robbe, is 'spoed'. "Dat moet gaan om zaken die je als gemeente niet hebt kunnen voorzien. De reconstructie van een weg valt daar niet onder.'' Ook het argument dat een project heel erg specifiek is, is volgens hem niet sterk. Dat geldt alleen als er maar één partij is die zo'n opdracht kan uitvoeren. Dat is vrijwel nooit het geval.

Robbe wijst erop dat ondernemers die zich benadeeld voelen in dit soort gevallen, een gemeente voor de rechter kunnen slepen. Via de civiele rechter kunnen ze het bedrag dat ze zijn misgelopen, vorderen bij de gemeente.