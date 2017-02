Opnieuw geen Afrojack op SpijkenisseFestival

De wereldberoemde dj heeft tijdens het festival in augustus buitenlandse optredens. Er werd ook naar andere data gekeken maar die leidden niet tot resultaat. Beide partijen zeggen ‘te betreuren’ dat het dit jaar niet doorgaat.



,,We hebben alles op alles gezet om een optreden mogelijk te maken’’, verzekert wethouder Kees Dijkman (ONS) van Nissewaard. ,,Het is ontzettend jammer dat dat niet is gelukt.’’ Het management van Afrojack bevestigt dat de gemeente alles heeft geprobeerd.



Zowel Dijkman als het management van de dj hopen dat er in de toekomst toch een optreden komt in Spijkenisse. Dat is de wens van de dj, die graag voor zijn vele vrienden in de stad waar hij opgroeide wil draaien. Vorig jaar kwam er geen akkoord voor zijn optreden op het SpijkenisseFestival omdat de politie en brandweer het marktplein te klein vonden en de veiligheid van de bezoekers niet konden garanderen.



Afgelopen weekend draaide Afrojack overigens wel in Spijkenisse. Hij deed dat voor het goede doel, voor 1200 kinderen en hun ouders in sportcentrum Halfweg.