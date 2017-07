Overvaller richtte pistool op vriendin en kind van held

U2-coverband uit Spijkenisse beste van Benelux

9 juli De U2-tributeband In the Name of uit Spijkenisse heeft gisteravond in Amsterdam de vakjuryprijs gewonnen van The Benelux Clash of the Coverbands. Met hun speciale uitvoering van het nummer ‘Miss Sarajevo’ wisten de muzikanten de harten van het publiek definitief in vuur en vlam te zetten. Zanger Peter Moonen (47): ,,Er was magie in de zaal.’’