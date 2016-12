PEC Zwolle-spelers vrienden voor het leven van Jorn (8)

Als jong keepertje op de modderige bijvelden van voetbalvereniging Spijkenisse droomt Jorn Twigt van een carrière onder de lat. Maar zijn sportdroom valt in duigen als bij Jorn de ziekte van Perthes wordt geconstateerd. Een infarct dat er voor zorgt dat de heupkom langzaam afsterft. Jorn belandt in een rolstoel.



Via-via komt Jorns verhaal bij Feyenoord terecht. Een ontmoeting met de spelers volgt snel. De jonge spits Anass Achahbar steelt Jorns hart. In de voorbereiding van het seizoen 2015-2016 bezoekt Jorn met zijn moeder Marjolein de eerste training. Opnieuw toont Achahbar interesse in het jongetje, die in zijn rolstoel fanatiek meeleeft.



Hoewel Achahbar geen vaste plek in Feyenoord 1 verovert, blijft Jorn zijn grote held volgen. Hij bezoekt wedstrijden van Jong Feyenoord, waarin de aanvaller wel speelt. En scoort. Als Achahbar van de club een cabriolet krijgt, is Jorn een van de eersten die op de passagiersstoel plaatsneemt. ,,Ik mocht zomaar in zijn cabrio'', zegt Jorn. ,,Dat was een van mijn mooiste momenten.''



Kleine strijder

Een vriendschap voor het leven lijkt geboren. Maar als Jorn, die slecht herstelt van zijn infarct en er rekening mee houdt dat hij al vroeg een kunstheup krijgt, in de zomer van dit jaar de krant openslaat schrikt hij zich rot. Achahbar verruilt Feyenoord voor PEC Zwolle.



,,Jorn was zó verdrietig. Hij dacht dat de vriendschap over was'', zegt Marjolein. Een bericht op Facebook stelt Jorn gerust. ,,Ik ga je missen kleine strijder. We zullen elkaar misschien wat minder zien maar je blijft in mijn hart, makker'', schrijft de voetballer aan zijn fan.



Al snel rijdt het gezin naar Zwolle om Achahbar bij zijn nieuwe club te zien spelen. Ook de uitwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam pikt hij mee. Op Woudestein, het stadion van Excelsior Rotterdam, wint PEC met 0-2. Een week later wint de club de beladen IJsselderby met 3-1 van Go Ahead Eagles. Met Jorn op de tribune.



Knipoog

In het spelershome van het Mac3Park Stadion in Zwolle stapt PEC-doelman Mickey van der Hart op Jorn af. ,,Ik zag je bij Excelsior, nu opnieuw en twee keer hebben we gewonnen. Nu moet je volgende week ook komen'', zegt hij met een knipoog. En zo geschiedt. Zaterdagavond, als Zwolle aftrapt tegen Roda JC, zit Jorn op de eretribune. Het wordt 0-0. Man of the Match, keeper Mickey van der Hart, heeft behalve kaartjes ook een overnachting naast het stadion geregeld. ,,Heel lief'', zegt Marjolein. ,,Ik denk niet dat er veel voetballers zijn die zo met supporters omgaan.''



In de winterstop genieten de profs van hun vakantie. Dus is het contact minder. Jorn, die ondanks zijn infarct kleine stukjes kan lopen, kijkt reikhalzend uit naar 15 januari als PEC de competitie hervat tegen Ajax.



,,Ik weet niet of ik er bij ben. Maar als PEC tegen Feyenoord speelt ben ik er wel. Want Feyenoord is mijn favoriete club. Maar eigenlijk ben ik voor Anass en Mickey.''