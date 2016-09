Pepernoten vliegen ondanks tropisch weer over toonbank

Pieterse heeft het duidelijk heet. Buiten mag het dan warm zijn deze mooie nazomerdagen, maar in de bakkerij is het hélemaal afzien. De ondernemer staat echter al 30 jaar in de historische bakkerij (1852), en is dus wel wat gewend.



Ondanks de bijna tropische temperaturen buiten, heeft Pieterse het deze dagen het druk met het bakken van pepernoten. Snoepgoed dat voornamelijk tijdens de koude decembermaanden wordt gegeten.



Taaiheid

Maar volgens Pieterse, die in de wijde omgeving bekend staat om zijn krakeling en Goereese torenkoek, is het helemaal niet gek dat er nu al wordt begonnen met het bakken van pepernoten. ,,Want ze moeten een bepaalde taaiheid hebben. Zo gauw de 'r' in de maand is start ik ermee. Alleen het weer is er nu eigenlijk te mooi voor.''



Voor de smaakontwikkeling van de nootjes is het goed om vroeg te beginnen, weet de bakker. ,,Het moet een beetje rijpen en de kruiden moeten intrekken.'' Bijkomend voordeel is ook dat heel de winkel naar pepernoten ruikt. Iets wat klanten wel plezierig vinden, merkt Pieterse.



Misvatting

Dat het snoepgoed alleen populair is rond Sinterklaas, blijkt een misvatting. Soms reageren mensen wel verbaasd -'Er komen hier ook veel toeristen'- maar er zijn ook klanten die er speciaal voor langskomen. Ook al zijn ze niet goedkoop: 2,75 euro voor 250 gram. ,,Maar dan heb je wel kwaliteitspepernoten hé! Ze zijn sowieso veel lekkerder omdat we ze zelf bakken.'' Pieterse toont een bak vol met pepernoten. ,,Die redden het niet tot december'', zegt hij lachend. ,,Dan zijn ze al lang weg.''