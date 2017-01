Pleidooi voor openbaar vervoer naar de haven

Extra busvervoer is volgens de gemeenten noodzakelijk omdat de bereikbaarheid van het gebied onder grote druk staat. Verkeer van en naar het eiland staat geregeld vast voor de bruggen en tunnel van en naar het eiland. Dit zorgt ook voor files op de A15, waar het bedrijfsleven weer last van heeft. Goed openbaar vervoer zou die problemen enigszins kunnen verminderen, denken de gemeenten.



Nu is er helemaal geen openbaar vervoer naar het havengebied, waar veel inwoners van deze regio werken. Wel zetten sommige bedrijven busjes in voor hun personeel.



Uitdaging

De gemeenten vinden het daarom belangrijk dat de toekomstige vervoerder op Voorne-Putten daar verandering in brengt. De Metropoolregio, de opdrachtgever voor het ov in deze regio, zou daar extra geld voor beschikbaar moeten stellen, zodat de bussen naar de haven niet ten koste gaan van het busvervoer op het eiland zelf.



Directeur Bas Janssen van Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor de haven, juicht openbaar vervoer in het havengebied toe. ,,Maar als je het doet, moet je dat wel heel goed afstemmen met het collectief vervoer dat de bedrijven zelf aanbieden'', vindt hij. Anders loop je kans dat het mislukt, vreest hij. Hij wijst erop dat er in het verleden al wat initiatieven zijn geweest op dit gebied, maar dat die toen ook zijn mislukt. Het havengebied is immers niet zo'n dichtbevolkt gebied. ,,Het is dan ook een uitdaging om hier ov te krijgen.''



Innovatie

Ook de Rotterdamse Verkeersonderneming, die de bereikbaarheid van de regio moet verbeteren, reageert positief op het verzoek van Voorne-Putten. Woordvoerder Monique Monster geeft wel aan dat de Verkeersonderneming voorstander is van 'wat meer innovatie' in de nieuwe ov-contracten. Bijvoorbeeld het gebruik van kleine busjes in sommige gebieden.



De Metropoolregio zegt dat er de komende weken naar het verzoek van de gemeenten wordt gekeken.