Politie bevrijdt baby uit auto in Spijkenisse

'Kunst en kitsch' in de raadszaal

8:53 De bekende taxateur Anna Laméris kwam in Rockanje peperdure, antieke glazen bekijken. De twintig glazen uit de 18de eeuw staan normaal gesproken veilig opgeborgen in een kluis in het gemeentehuis van Westvoorne. Gisteren werden ze daar even uitgehaald.