Politie waarschuwt voor 'chemische limonade'

Evert R. wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

13:35 Evert R., die verdacht wordt van een reeks brandstichtingen in Hellevoetsluis, wordt in het Pieter Baan Centrum door gedragsdeskundigen onderzocht. Dat heeft de rechter vandaag besloten in de tussentijdse rechtszaak tegen de 48-jarige Spijkenisser. De man zit sinds 1 juni in voorlopige hechtenis. Hij zwijgt.