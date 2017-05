Pootjes kat mogelijk onder snoei-machine

,,De dierenarts zei dat het om snijwonden ging en niet om wonden van een gevecht of beten door een hond’’, vertelt de 18-jarige bazin van het dier. Omdat de snoeiploeg inmiddels was vertrokken, deed ze navraag in de wijk De Hoek of iemand iets gezien had. Dat leverde niets op. Daarom heeft ze ook op social media getuigen opgeroepen zich te melden. Met Bram gaat het naar omstandigheden goed. ,,Hij heeft gelukkig niets gebroken. Hij ligt stil, z’n pootjes zijn dik. Maar hij eet en drinkt weer goed.’’