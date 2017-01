Radio 538 vergoedt kosten voor vies bed en gebroken hart

Quote Mijn zwager zei: je bent op de radio en je moet nú 538 bellen Mitzy Tuijtel De Hellevoetse moest, evenals Bjorn Hoek uit Brielle en Carla de Graaf uit Spijkenisse, binnen een kwartier naar de studio bellen om het bedrag te verzilveren. En dat deden ze met succes.

Mitzy Tuijtel (20) nam gisterochtend nietsvermoedend de telefoon op. Het was haar zwager die belde. ,,Hij zei: je bent op de radio en je moet nú 538 bellen. Ook op mijn Facebookpagina had ik allemaal al berichtjes van onbekenden dat ik snel moest bellen'', vertelt ze.

Onsmakelijk

Vorige week had ze een rekening van een nieuw bed opgestuurd naar het spelprogramma Hierrr Met Je Rekening van 538. De dag voor kerst had haar vriend Roel Wendel (27) zo'n last van diarree gehad dat zijn matras geschonden uit de strijd kwam. ,,Het matras was niet te wassen en het stonk zo ontzettend dat we het een goed excuus vonden om een nieuw bed te kopen'', vertelt Mitzy. Datzelfde bed wordt nu door 538 vergoed.

Haar wat onsmakelijke verhaal leverde Mitzy en haar vriend Roel 1.799 euro op. En hij kan nu weer lachen: ,,Ik was zo ziek toen, dat we helemaal niks met kerst hebben gedaan. Dus het is heel gaaf dat we nu gewonnen hebben. Ook al is het misschien niet het leukste verhaal om terug te horen op de radio, het geld maakt een hoop goed."

Tap

Briellenaar Bjorn Hoek (23) kon gisteren ook zijn geluk niet op. ,,Helemaal top!'' In december begon hij, naast zijn baan als procesoperator, het bedrijf Tapservice Brielle. Particulieren en bedrijven kunnen bij hem terecht voor een tap voor feesten en partijen.

,,Omdat december zo'n dure maand was, besloot ik een rekening van 500 euro, voor twee door mij aangekochte tappen, op te sturen. Ik werd gisteren rond tien uur wakker en had allemaal WhatsAppberichtjes dat ik zo snel mogelijk moest bellen. Het is een mooi begin van 2017 en een goede financiële steun bij het opstarten van mijn bedrijf.''

Tinder

En nog was de koek niet op voor Voorne-Putten. Carla de Graaf uit Spijkenisse werd winnares nummer drie. Ze had een man op de datingapp Tinder leren kennen die in Portugal woont. Het klikte zo goed dat Carla spontaan een ticket boekte om naar hem toe te vliegen.