Regio gaat ook over tot sluiting henneppanden

De gemeenten Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne en Goeree-Overflakkee grijpen nu in de strijd tegen de drugsoverlast naar bestuurlijke maatregelen. De Wet Damocles biedt burgemeesters immers de mogelijkheid woningen of panden te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Woningen waar twintig of meer plantjes worden aangetroffen, gaan voor 3 maanden dicht. In het geval van een bedrijfspand is dat zelfs 6 maanden. Als er in een woning een handelshoeveelheid harddrugs wordt gevonden, wordt de woning voor 6 maanden gesloten.



Volgens een woordvoerder van de gemeente Hellevoetsluis is georganiseerde criminaliteit niet direct zichtbaar, maar heeft het wel een enorme impact op de leefbaarheid en veiligheid in een wijk. ,,Daarnaast zijn hennepkwekerijen levensgevaarlijk door onder meer brandgevaar. Zo’n twee keer per dag breekt er in Nederland brand uit in hennepkwekerijen.’’