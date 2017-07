Rijkswaterstaat: Honderdste storing Botlekbrug nog ver weg

Hoewel de Botlekbrug al 92 storingen had, is de honderdste nog ver weg. Dat zegt technisch manager Rijk Noordzij van Rijkswaterstaat. Volgens hem leren de techneuten en monteurs de brug over de Oude Maas steeds beter kennen. ,,In het begin ging er veel mis, maar nu krijgen we ‘m onder de knie.’’

Aan de vooravond van de tweede verjaardag van de oeververbinding, volgende week woensdag, is er optimisme bij Rijkswaterstaat. Nadat er tussen juli en december 2015 vijftig storingen met vaak langdurige wachttijden voor verkeer en scheepvaart optraden, waren dat er in het afgelopen half jaar nog twaalf.



Daarbij zaten er zes in één weekend, vier weken geleden, nuanceert Noordzij dit aantal. Dat was een gevolg van snelle vervangingen van onderdelen om te voorkomen dat het verkeer lang stilstond.



Later bleek dat het toch om een ander onderdeel ging dat kapot was gegaan. ,,We hebben niet uitgebreid de tijd om de boel te evalueren en analyseren, dus je grijpt in op het onderdeel dat het meest logisch is. Maar dat kan nou net een ander zijn’’, zegt senior adviseur assetmanagement Bart Buchholtz van Rijkswaterstaat.

Uniek

Quote Minder storingen zou mooi zijn, maar dit is het Rijk Noordzij Buchholtz en Noordzij denken dat de brug na de aanvankelijke problemen met veiligheidssensoren en grendels nu zo is ingesteld dat hij niet beter kan worden. ,,Minder storingen zou mooi zijn, maar dit is het. Storingen zullen altijd voorkomen. Onderdelen kunnen kapot gaan of slijten. Dat heb je met een auto ook’’, zegt Noordzij.



Zijn collega noemt de Botlekbrug ‘uniek in zijn soort’. ,,Elk brugdeel weegt 5000 ton, de contragewichten wegen hetzelfde. Dat brugdeel moet razendsnel op en neer, en dat twintig keer per dag. Dat is een hele prestatie.’’

Sensoren

Zachtjesaan keert de trots terug bij de mannen van Rijkswaterstaat, die soms, zoals Buchholtz zegt, ‘pijn in hun lijf voelden’ als het weer mis ging. Maar met ruim 200 sensoren op de brug, die waarschuwen als er maar het minste niet gaat zoals zou moeten, is het logisch dat er soms een melding komt.



,,Mensen kunnen dan balen dat de brug even uit bedrijf wordt genomen, maar als er iemand naar beneden valt , is het ook niet goed’’, zegt veiligheidskundige Gert-Jan Vossen van Rijkswaterstaat.

Drukke scheepvaart

Door de drukke scheepvaart op de Oude Maas is de brug volgens woordvoerster Hanneke Derksen van Rijkswaterstaat 12 procent van de tijd gestremd. Gepland onderhoud neemt 5 procent in beslag en storingen zorgen ervoor dat de brug 0,4 procent van de tijd niet valt te gebruiken. Blijft over 82,6 procent dat mensen erover heen kunnen rijden.