Rozenburg is het beu: schaf belasting op hond af

Agenten zoeken in modder naar moordwapen Hellevoetsluis

20 februari Agenten hebben vandaag in de bagger, afkomstig uit slootjes in Hellevoetsluis, verder gezocht naar het vuurwapen waarmee op tweede kerstdag een dubbele moord is gepleegd. Vorige week werden ook al meerdere slootjes gedregd bij de Kastanjelaan in de wijk De Struyten, waar de fatale schietpartij plaatsvond.