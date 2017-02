Senior gezonder door loopje naar brievenbus

Het kan een brievenbus zijn, een winkel of een parkje. Ouderen die zulke voorzieningen in hun buurt hebben, zijn eerder geneigd een wandelingetje te maken. Wie in een betonnen omgeving woont, waar hondenpoep of zwerfafval op straat ligt, blijft vaker binnen. Ouderen in zulke buurten bewegen dagelijks gemiddeld een kwartier minder dan hun leeftijdgenoten die het beter hebben getroffen.



Dat blijkt uit onderzoek van Astrid Schop-Etman van het Erasmus MC, die morgen promoveert. De Rotterdamse nam de beweeglijkheid van 65-plussers onder de loep. Haar conclusie: meer dan de helft van de fysiek zwakkere ouderen heeft nauwelijks lichamelijke inspanning.



Een deel van haar studie bestond uit een onderzoek onder 430 thuiswonende 65-plussers in Spijkenisse. De omgeving van elke deelnemer werd in kaart gebracht: welke faciliteiten zijn er, is er groen in de buurt? Plus de vraag: hoeveel beweegt u op een dag? Wat bleek: ouderen die in een prettige, schone buurt wonen, zijn veel actiever dan senioren die in een minder aantrekkelijke buurt wonen.