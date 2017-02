Spijkenisse krijgt voor het eerst een ‘snackbarhuwelijk’

De trouwerij is snel. Begin maart worden gasten uitgenodigd om ’s ochtends de huwelijksceremonie bij te wonen. ,,Dan komen we niet in ons werkkloffie, hoor’’, haast Patrick zich te zeggen. Nee, dan gaat hij deftig in pak en draagt zijn bruid een prachtige jurk. ,,Hoe die eruit ziet, hou ik geheim’’, zegt zij geheimzinnig. De gemeente Nissewaard heeft toestemming gegeven voor het eerste snackbarhuwelijk in de geschiedenis van Spijkenisse.



Bang dat het in de zaak op de grote dag naar patat zal stinken, zijn de twee tortelduifjes niet. ,,Die lucht krijg je pas als je begint met frituren’’, legt de snackbarhouder uit. Na de huwelijksvoltrekking gaat het stel met familie en vrienden naar diergaarde Blijdorp voor ‘een relaxte dag’.



Patrick vroeg zijn Dayenne bewust vandaag officieel ten huwelijk, hoewel de twee al eerder afspraken volgende maand te trouwen. Vandaag, op Valentijnsdag, was het precies elf jaar geleden dat ze elkaar ontmoetten. Dat gebeurde ook al in een snackbar: Verhage. ,,In Zwijndrecht, waar ik werkte’’, lacht Dayenne. Ze zagen elkaar daar vaker en binnen enkele weken sloeg de vonk over. Al snel kwam Patrick ook bij Verhage te werken en sinds 6,5 jaar runnen de twee de Verhage in Waterland. Die is sinds eind december officieel van hen. ,,We zijn hier heel graag’’, vertelt Dayenne. ,,Ik zeg vaak: er stroomt bij ons geen bloed maar frituurvet door onze aderen.’’