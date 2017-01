Spijkenisse start proef met eerste windtrechter van Europa

,,We testen de komende weken de windversnelling en kiezen dan een generator. Daarna kijken we of alles werkt zoals het in theorie is bedacht en volgens computerberekeningen zou moeten zijn'', zegt projectleider Michael Dubbelaar van licentiehouder NedPower.



Er is voor Spijkenisse als testplaats gekozen omdat het bedrijf er een eigen pand aan de Newtonweg heeft. ,,Het voordeel is dat we hier op ons gemak van alles kunnen uitproberen'', legt Dubbelaar uit.