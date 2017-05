Spijkenisse vindt plek voor optreden Afrojack

De gemeente Nissewaard heeft een plek in Spijkenisse gevonden waar Afrojack over enkele jaren kan optreden: de natuurijsbaan in het Vogelenzangpark.

Het park werd in de jaren 80 gebruikt voor het openlucht popfestival Spijkpop en is in de zomer het toneel van de kindervakantiespelen. Nu is het opnieuw in beeld gekomen voor grote evenementen. Na een uitgebreide zoektocht in Spijkenisse, waarbij onder meer de sportvelden bij de Spijkenisserbrug en Park Waterland onder de loep werden genomen maar afvielen, wordt nu de de natuurijsbaan in het park het meest geschikt geacht.

Naar de haalbaarheid en de kosten om het geschikt te maken, wordt de komende tijd onderzoek gedaan. Het gebied moet wel worden geasfalteerd en gedraineerd. ook moet er stromend water voor toileten komen. Een voorlopige schatting van de gemeente is dat het geschikt maken van het gebied ongeveer een miljoen euro nodig is.

Overdekt

Voor de inrichting van het evenemententerrein wordt de ijsbaan opgeofferd. Dat is minder erg nu er jaarlijks een overdekte ijsbaan in het centrum van Spijkenisse staat.

De gemeente vindt het belangrijker dat er weer een evenemententerrein is. Dat was er in het stadscentrum, maar moest negen jaar geleden plaatsmaken voor winkels.

Vorig jaar zocht de gemeente tevergeefs naar een plek om Afrojack te laten optreden. De wereldberoemde dj wilde graag wat terugdoen voor zijn vrienden in de stad waar hij is opgegroeid, maar er kon geen goede plaats worden gevonden. Nu is die er wel, al denkt de gemeente dat die op zijn vroegst over enkele jaren in gebruik kan worden genomen.

Dit jaar zijn voor het tweedaagse festival SpijkenisseLive, met artiesten als Jan Smit en Miss Montreal, de sportvelden bij de Spijkenisserbrug aangewezen. Het college sluit niet uit volgend jaar naar een andere plek uit te wijken.