Storm verwoest grootste waterpretpark van Nederland

Eigenaar Erik Hazelzet is er kapot van. ,,Heel veel attracties zijn naar de klote. Ik weet niet of ik dit nog een keer ga opbouwen.’’



In een filmpje dat de ondernemer op Facebook heeft gezet is goed te zien hoe de hoge golven met de opblaasbare attracties spelen. Hazelzet heeft samen met zijn medewerkers nog urenlang geprobeerd de attracties vast te zetten, maar slaagde daar niet in. ,,De golven zijn bijna 2 meter hoog, wat kan ik nog doen. De golven blijven maar beuken.’’



Hoe het nu verder moet met Aqua Splash is onbekend. De ondernemer wil morgen eerst inventariseren wat de schade is. Hij schat dat die zo’n 10.000 tot 20.000 euro bedraagt. ,,Dit is niet te verzekeren, helaas.’’



Of het nog zin heeft om de waterattractie opnieuw op te bouwen dit seizoen weet hij nu niet. ,,Ik kan het wel opbouwen, maar volgende week is er weer een storm. Voorlopig is het over en uit.’’