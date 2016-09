't Wemelt van de muizen op Voorne-Putten

Noordse woelmuis

Er is één soort die zich opmerkelijk genoeg niet wijd verspreidt over Voorne. De Noordse Woelmuis wil maar niet voorbij de Holle Mare in Zwartewaal komen, zo nemen Dijkhuizen en zijn collega's al jarenlang waar. ,,We hebben nu opnieuw gezocht, maar we zien er niet één. Terwijl ze behalve in de Holle Mare ook leven op het Groene strand in Oostvoorne, in de Beninger Slikken in Bernisse en bij de Ambachtsboezem in Spijkenisse. Je zou zeggen dat ze dan toch ooit de oversteek moeten maken."



De Ommeloop en de oevers van het Brielse meer zouden daarvoor ideale stepping stones zijn. ,,Maar ze laten zich er nog niet zien. Dat is jammer, want het is voor de populatie niet goed als ze te lang in een te klein groepje afgescheiden van andere muizen leven. Er moet dus wel iets gebeuren. Een muis breidt zijn territorium echter alleen uit als die te vol wordt. Kennelijk is dat bij de Noordse Woelmuis nog niet het geval.''



Hoe dol de katten er ook op zijn: niet iedereen zit te wachten op zoveel muizen. Maar geen nood voor muizenhaters. De populatie kan zomaar weer instorten, weet Dijkhuizen: ,,Eén strenge winter en die vermindert sterk. Natte en koude zomers zijn ook niet best.''