Tankwagen met mest kantelt bij knooppunt Hellegatsplein

Zaak tegen hoteloplichter uitgesteld

24 mei De rechtszaak tegen de man die met zijn gezin in drie hotels in de Rotterdamse regio gratis at en overnachtte, is vandaag uitgesteld. Justitie had de dagvaarding naar een oud adres van de man in Rotterdam gestuurd. Waar hij nu wel verblijft is de vraag, omdat het gezin met drie kinderen een zwervend bestaan leidt.