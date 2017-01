Terrorismeverdachte uit Spijkenisse blijft langer vastzitten

Vierpolders in shock na aanrijding vader (41) en dochter (10)

16:04 Het dorp Vierpolders verkeert in shock, nadat een 41-jarige inwoner en zijn 10-jarige dochter gistermiddag werden geschept door een bestelbus. De slachtoffers liggen nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De bestuurder is er helemaal kapot van.