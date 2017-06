Tienduizenden euro's schade op aquapark in Hellevoetsluis

Mensen moeten echter nog even geduld hebben, want het park moet met extra versteviging op een iets andere manier worden teruggebouwd. En dat is niet eenvoudig. ,,Anders ligt het volgende week weer in puin'', verwoordt Hazelzet die na een grondige inspectie intussen haarfijn weet waardoor het park ten prooi kon vallen aan de golven.

Duizenden kilo's zand

,,Er gebeurt sinds kort iets raars in het Haringvliet'', vertelt de ondernemer, die pas vrijdag nadat de wind was gaan liggen voor het eerst uitgebreid onder water kon kijken. ,,Hoe het komt, weet ik niet, maar elk jaar komen er duizenden kilo's zand bij tegen de helling in het water. Dat hoopt op nabij de vloedlijn waardoor ik steeds verder het water in mijn park moet opbouwen, achter het opgehoopte zand. Met als gevolg dat de golven dinsdagavond pal op mijn attracties kapot sloegen. Vorig jaar stond het water vooraan twee meter diep. Nu is dat nog 50 centimeter. Hoe kan dat? Er moet iets gebeuren. Want dit gaat niet goed.''