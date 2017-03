Tranen om 'bomkrater' voor de deur

Nieuwe 24-uurs hulpdienst voor oudere in nood

9 maart Ouderen die niet meer van de bank af kunnen of niet meer overeind komen na een val, kunnen vanaf nu hulp krijgen van gediplomeerde beveiligers die bij hen in geval van nood langskomen. Het Oostvoornse bedrijf LiveSafe heeft hiervoor een nieuwe noodhulpdienst in het leven geroepen, die ouderen in nood 24 uur per dag bijstaat.