Trucker betrapt op spookrijden bij Botlekbrug

De verontwaardiging over het rijgedrag is enorm. Volgens diverse facebook-gebruikers is het niet de eerste keer dat er wordt spookgereden op de toegangen naar de brug. Het ging in dit geval niet om een storing van de brug maar om een heffing die de chauffeur te lang duurde.



Hij keerde om en reed terug de A15 op naar de Botlektunnel. Er gebeurden geen ongelukken. De politie gaat zich over het filmpje buigen. ,,We kijken of we die mijnheer gaan vervolgen'', zegt een woordvoerder.